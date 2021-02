Die beste Nachricht gab es schon vor dem Spiel: Dem schwer an Corona erkrankten EHV-Trainer Stephan Swat geht es von Tag zu Tag besser, an eine Rückkehr auf die Trainerbank ist aber noch nicht zu denken. Swat befindet sich aktuell in der Reha. Aue-Manager Rüdiger Jurke erklärte bei "Sport im Osten" wie schlimm es um den 43-Jährigen stand: "Die Ärzte schätzten die Überlebenschancen auf unter 20 Prozent. An zwei, drei Tagen musste man mit dem Schlimmsten rechnen. Er hat überlebt und das ist momentan das Wichtigste", sagte Jurke, der wieder lachen kann: "Stephan ist auf einem guten Weg. Seit einer Woche verfolgt er die Spiele wieder. Er ist immer auf dem Laufenden. Zum Glück hat sein Kopf keinen Schaden genommen oder wie man so schön im Erzgebirge sagt: Er hat keinen an der Dattel.“