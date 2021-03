Die Zweitliga-Handballer des EHV Aue können wieder das Training aufnehmen. Zuvor hatten mehrere Testreihen auf der Coronavirus keine positiven Befunde ergeben. Daraufhin hob das zuständige Gesundheitsamt die vorsorglich verhängte Quarantäne gegen die Mannschaft am Mittwoch wieder auf. Grund für die Quarantäne war ein positiver Corona-Fall beim vorletzten Gegner TuS Ferndorf. Die fünftägige Pause kam denkbar ungünstig. Aue war gerade so richtig im Fluß und hatte zuletzt sechs Mal in Folge nicht verloren.