Handball | 2. Bundesliga EHV Aue empfängt den HC Elbflorenz zum Sachsenderby

Hauptinhalt

8. Spieltag

Der EHV Aue hat am Samstag den HC Elbflorenz zu Gast und das bedeutet vor allem eins: Derbyzeit! "Sport im Osten" überträgt das Duell, in dem es nicht nur um wichtige Punkte, sondern auch ums Prestige geht, ab 17 Uhr per Livestream.