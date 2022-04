Weber hatte sein Amt in Aue bereits am Freitagabend nach einem Gespräch mit den Verantwortlichen zur Verfügung gestellt. Er wollte damit dem Verein die Möglichkeit geben, «eventuell mit einem neuen Mann an der Seite nochmals einen Impuls für die restlichen acht Spiele zu setzen.» Schlusslicht Aue gewann prompt am Dienstagabend gegen den VfL Lübeck-Bad Schwartau mit 26:23.