Die Zweitliga-Handballer des EHV Aue sind im Nachholspiel gegen die HSG Konstanz als Verlierer vom Platz gegangen. Bei der 26:28 (12:15)-Niederlage zeigten die Sachsen, die erst am Mittwoch (10.03.) aus der Corona-Quarantäne entlassen wurden, zwei Gesichter. Am Anfang und am Ende des Spiels präsentierten sie ihren bärenstarken Powerhandball, der für sechs Partien ohne Niederlage gesorgt hat. Dazwischen war ein Spielplan hingegen kaum erkennbar. In der zweiten Halbzeit betrug der Rückstand des EHV zeitweise sieben Tore, doch dann drehten die Sachsen auf. Am Ende rettete Konstanz das Spiel über die Zeit und behielt die Punkte am Bodensee.