Der EHV Aue hat sein Heimspiel in der 2. Handball-Bundesliga mit 27:29 (17:14) gegen den Tabellenvierten TV Hüttenberg verloren. In einer torreichen ersten Halbzeit konnten die Gastgeber vor allem in der Offensive überzeugen und gingen verdient mit einem 3-Tore-Vorsprung in die Pause.

Weniger Tore, mehr Kampf

Im zweiten Spielabschnitt entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit weniger Toren, dafür mehr Kampf der beiden Kontrahenten. Nachdem die Gäste den Halbzeitrückstand schnell aufholen und ihrerseits in Führung gehen konnten, hielten Angreifer Maximilian Lux und Torwart Sveinbjörn Petursson ihr Team lange im Spiel. In den letzten Minuten ging dem EHV die Luft aus. Kassierte Tore in Überzahl und beste eigene Chancen, die ungenutzt blieben, besiegelten die unglückliche Niederlage gegen den Tabellenvierten.

ThSV Eisenach dreht Partie gegen TuS Ferndorf

Der ThSV Eisenach hat eine umkämpfte Partie am 20. Spieltag der 2. Handball-Bundesliga gegen den TuS Ferndorf mit 27:24 (13:13) für sich entscheiden können. Nach einer engen ersten Halbzeit taten sich die Thüringer im zweiten Durchgang lange schwer.

Beide Teams lieferten sich von Anfang an eine enge Partie. Nach fast drei Minuten brachte Malte Donker die Eisenacher mit dem ersten Treffer der Partie in Führung. Die sollte dann auch erstmal eine ganze Weile halten. Erst in der 17. Minute ging Ferndorf durch das Tor von Lukas Siegler erstmals in Führung. Es entwickelte sich ein extrem enges Match mit ständig wechselnden Führungen. So trennten sich beide Mannschaften zum Ende der ersten Halbzeit mit einem leistungsgerechten 13:13. Dabei erzielte Lucas Pohl den Ausgleich für die Ferndorfer keine zehn Sekunden vor der Pause.

Die Hausherren kamen zunächst gut aus der Pause, trafen innerhalb der ersten zwei Minuten doppelt und gingen mit 15:13 in Führung. Eisenach gelang zunächst der Ausgleich, ehe Ferndorf auf drei Tore davonzog. Ein überragender Fynn Hangstein (elf Tore) brachte schließlich die Wende. Der ThSV übernahm zur 47. Minute erstmals im zweiten Durchgang die Führung. Ferndorf tat sich nun schwer und musste in der letzten Minute noch zwei Treffer hinnehmen. Am Ende gewannen die Eisenacher verdient mit 27:24. In der Tabelle geht es für Eisenach damit einen Rang hoch auf Platz 12.