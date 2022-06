"Der EHV ist ein Urgestein der 2. Liga und will wieder dorthin." Mit diesen Worten kommentierte Stephan Just den bitteren Abstieg der Handballer des EHV Aue Ende Mai. Der 43-Jährige hatte keinen Hehl daraus gemacht, dass er das Unternehmen "Wiederaufstieg" in der kommenden Saison an der Seitenlinie in Angriff nehmen will. Nun wurde der Vertrag mit dem gebürtigen Eisenacher um zwei Jahre verlängert, wie die Sachsen am Mittwoch (01.06.2022) mitteilten.