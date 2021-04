"Es reicht", sagt EHV-Manager Rüdiger Jurke als ihn "Sport im Osten" am frühen Donnerstagmorgen am Telefon erreicht. Sein Verein hat seit November so viel durchmachen müssen, "das reicht eigentlich für zehn Jahre".

"K" wie Katastrophe

Als wären Quarantäne, die schwere Covid-Erkrankung des Trainers Stephan Swat und der Einbruch in die Geschäftsstelle nicht schon genug, wurden in dieser Woche der Vereinsbus und das Auto des japanischen Spielers Hiromi Tsuyama angezündet, außerdem meldete ein Ticketbetrüger, der dem EHV Aue Geld in fünfstelliger Höhe schuldet, Insolvenz an. "Das war unsere K-Woche", sagt Jurke und meint damit "Katastrophe".

EHV-Manager Rüdiger Jurke - bedient und fassungslos Bildrechte: imago images/Kruczynski Den Brandanschlag bringt der EHV-Manager eindeutig in Zusammenhang mit dem Einbruch vor einigen Wochen. Damals wurde nicht nur ein hoher vierstelliger Betrag entwendet, sondern auch die Schlüssel für mehrere Fahrzeuge. Vermutlich wollten die Täter die Autos stehlen. Als das missglückte, wurden sie angezündet.

Wohl kein rassistischer Hintergrund

Einen rassistischen Hintergrund vermutet Jurke indes nicht. "Wir sind ein Verein, der weder links noch rechts ist, wir wollen den Leuten einfach nur Freude bringen und unsere Region vertreten", so der EHV-Vollblutmanager, der fassungslos über die Taten ist. Der kleine Japaner Tsuyama habe geweint. "Er hat immer noch Angst", so Jurke. Vor zwei Jahren war der EHV selbst in Japan, erlebte die Gastfreundschaft der Menschen dort und den Anstand. "Und dann passiert so etwas hier - unfassbar."

Auf den Sport konzentrieren

Bei allem Ärger müsse man sich jetzt auf das Wesentliche konzentrieren - und das sei der Sport. "Wir stehen zwar im Mittelfeld, brauchen aber noch ein paar Punkte für den sicheren Klassenerhalt", so Jurke.