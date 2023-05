Die Handballer des EHV Aue kehren zurück in die 2. Bundesliga. Das Team von Trainer Stephan Just setzte sich am vorletzten Spieltag der Aufstiegsrunde gegen Eintracht Hildesheim mit 27:24 durch und profitierte zeitgleich von den Patzern der Konkurrenz. TV Emsdetten kam gegen Ferndorf nicht über ein 25:25 hinaus, HSG Krefeld verlor in Oppenweiler/Backnag mit 34:35. Damit ist Aue mit 12:2 Punkten nicht mehr von einem der beiden Aufstiegsplätze zu verdrängen und kehrt nur ein Jahr nach dem Abstieg zurück in Liga zwei. Das letzte Spiel in einer Woche in Krefeld wird für Aue so zu einem reinen Schaulaufen.

Wir sind zurück! Jan Blecha (li.) jubelt nach dem geschafften Aufstieg. Bildrechte: Frank Kruczynski