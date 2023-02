Im Fußball undenkbar, im Handball gelebter Wahnsinn: Genau sieben Tage nach dem WM-Finale geht es im DHB-Pokal wieder zur Sache. Und wie! Auf dem Weg ins Final Four muss der SC Magdeburg im Viertelfinale aus dem Weg räumen. Das Duell zwischen Rekordmeister Kiel und dem amtierenden Meister SC Magdeburg ist auch die Neuauflage des letztjährigen Pokalfinals. Gespielt wird ab 15 Uhr (Live-Ticker in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de) in Hamburg.

Die Fans erleben dabei ein Schaulaufen zahlreicher WM-Starter. Neun Kieler waren in Polen und Schweden, der SCM stellte sogar noch einen WM-Fahrer mehr. Wie viele Körner sie noch im Tank haben, wird sich zeigen. Als frischgebackene Weltmeister dürften Magnus Saugstrup und Michael Damgaard auf Wolke sieben schweben. Das Dänen-Duo bekam noch einige Tage Sonderurlaub und kehrte erst am Donnerstag nach Magdeburg zurück.

Zeit zum Freuen oder Grübeln bleibt nicht. Wer ins Final Four (gespielt wird erstmals in Köln) will, muss am Sonntag liefern. Nach vier Wochen Pause ist das Spiel auch eine kleine Wundertüte und ein Favorit nicht auszumachen.