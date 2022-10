Am kommenden Freitag (4. November) startet die Handball-Europameisterschaft der Frauen. Gespielt wird in Nordmazedonien, Slowenien und Montenegro. Titelverteidiger ist das Team aus Norwegen. Deutschland trifft in der Vorrunde auf Polen, Spanien und Montenegro. Die jeweils ersten drei Teams der vier Gruppen ziehen in die Hauptrunde ein.

Johanna Stockschläder hofft auf viele Einsatzzeiten. Bildrechte: IMAGO/wolf-sportfoto

Johanna Stockschläder: "Erst einmal die Vorrunde überstehen"

Bei der EM dabei ist auch Johanna Stockschläder. Die Linksaußen spielt seit diesem Sommer beim Thüringer HC, ist mit dem Klub noch ungeschlagen in der Liga und hofft auf viele Einsatzzeiten und ein starkes Turnier der DHB-Damen. Auch wenn man sich zu Zielen nicht direkt äußern will, sagte die 27-Jährige im Talk mit "Sport im Osten": "Eine Medaille wäre natürlich irgendwann Wunsch und Traum. Aber wir wollen erstmal die Vorrunde überstehen, alles andere wird man sehen." Deutschland hatte sich in der Qualifikation als Gruppenzweiter hinter den Niederlanden – gegen die gab es zwei Niederlagen – durchgesetzt.



Die Zurückhaltung ist verständlich, immerhin liegt die letzte Medaille bei einer EM bereits 28 Jahre zurück. 1994 beim Turnier im eigenen Land unter Bundestrainer Lothar Doering wurden Kerstin Mühlner und Co. erst im Finale von Dänemark gestoppt. Allein elf Spielerinnen des damaligen Silberteams stammten aus der DDR. Unter anderen die Rostockerin Andrea Bölk, deren Tochter Emily Bölk im aktuellen Kader zu den Leistungsträgerinnen gehört. Bis 2008 gelangen der DHB-Auswahl noch drei vierte Plätzen (1996, 2006, 2008), seit 2010 verpasste man stets das Halbfinale.

Silber 1994 im eigenen Land: Die DHB-Frauen mit Trainer Lothar Doering (mi., 1. Reihe) mit den Medaillen nach der 23:27-Finalniederlage gegen Dänemark. Bildrechte: IMAGO / WEREK

Noch zwei Tests gegen Ungarn und Rumänien

Bevor es am Samstag (5. November) für das deutsche Team im Auftaktspiel gegen Polen ernst wird, stehen noch zwei Tests auf dem Programm. Am Montag (31. Oktober) gegen es gegen Ungarn, zwei Tage später gegen Rumänien. "Wir haben jetzt noch zweimal die Möglichkeit, etwas auszuprobieren und zu testen. Natürlich wollen wir die Spiele gewinnen, aber wir müssen auch im Auge haben, uns einzuspielen und die Belastung zu steuern, damit wir am Samstag auf einem Toplevel sind, wenn die EM losgeht", erklärte Bundestrainer Markus Gaugisch.

Bundestrainer Markus Gaugisch sieht sein Team gut vorbereitet. Bildrechte: IMAGO / wolf-sportfoto

Die kurze Vorbereitung auf die Titelkämpfe in Großwallstadt, so Johanna Stockschläder, sei "super" gewesen. "Es herrscht eine tolle Stimmung, alle sind positiv gestimmt." Sie selbst hofft, "dass ich dem Team helfen kann und ausreichend Spielzeiten bekomme". Am Ende zähle aber nur, "dass wir es als Team gemeinsam wuppen".

Drei Ausfälle im DHB-Team

Die DHB-Auswahl reist mit 17 Spielerinnen zur EM, darunter zwei Torhüterinnen. Mit Antje Döll (SG Bietigheim) aus Haldensleben und Luisa Schulze (SU Neckarsulm) aus Altenburg stehen auch zwei gebürtige Mitteldeutsche im Kader. Fehlen werden der deutschen Mannschaft die verletzten Amelie Berger (Knie) und Alicia Stolle (Hand). Torfrau Dinah Eckerle lässt die EM aus freudigem Grund aus, sie ist schwanger. Deutschlands Handballerinnen starten am Samstag gegen Polen in die EM. Bildrechte: IMAGO / wolf-sportfoto

Das deutsche Aufgebot für die EM

Tor: Katharina Filter, Isabell Roch

Feld: Jenny Behrend, Maike Schirmer, Antje Döll, Johanna Stockschläder, Luisa Schulze, Meike Schmelzer, Lisa Antl, Xenia Smits, Emily Bölk, Mia Zschocke, Silje Brons Petersen, Marie Michalczik, Alina Grijseels, Julia Maidhof, Maren Weigel