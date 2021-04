Aufatmen beim Thüringer HC: Nachdem am Mittwoch (28.04.) der Schnelltest einer Spielerin angeschlagen und damit für die Spielabsage gegen die Neckarsulmer SU gesorgt hatte, blieben alle PCR-Tests negativ. "In Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt kann der Trainings- und Spielbetrieb ohne Einschränkung fortgesetzt werden", heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Ein Nachholtermin für das Spiel gegen Neckarsulm wird noch gesucht, am 1. Mai geht es aber zunächst zum mitteldeutschen Duell nach Halle. Der THC benötigt unbedingt die Punkte, will den wichtigen fünften Platz und die damit einhergehende Qualifikation für den Europacup festigen. Halle-Neustadt hat als Neuling eine starke Saison hingelegt, den Klassenerhalt perfekt gemacht. Das Spiel in Dortmund am 5. Mai ist noch nicht sicher. Seit zehn Tagen befindet sich die Mannschaft des Spitzenreiters in Quarantäne, nachdem es drei Corona-Fälle gegeben hatte.