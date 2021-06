Leipzig, das mit dem Selbstbewusstsein von zuletzt sechs Siegen aus sieben Spielen in die Pfalz gereist war, ging entsprechend offensiv und treffsicher in die Partie. Nach einem torreichen Start beider Teams mit zehn Toren in den ersten zehn Minuten (4:6/10.) zog Leipzig davon. Als Lukas Binder zum 10:5 einnetzte (15.) konnte das Team von DHfK-Coach Andre Haber auf einen lockereren Auswärtssieg beim Abstiegskandidaten hoffen.