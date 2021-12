Handball | Europameisterschaft Drei Leipziger und zwei Magdeburger im EM-Aufgebot

Die Leipziger Joel Birlehm, Simon Ernst, Luca Witzke sowie Lukas Mertens und Philipp Weber vom Spitzenreiter SC Magdeburg sind am Dienstag (21.12.2021) von Bundestrainer Alfred Gislason in das vorläufige EM-Aufgebot berufen worden. Insgesamt nominiert Gislason 19 Spieler für die EM-Vorbereitung, die schon am Neujahrstag beginnt.