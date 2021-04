Der SC Magdeburg muss im Final Four der European League gegen den polnischen Vertreter Wisla Plock antreten. Das ergab die Auslosung der Europäischen Handball-Föderation (EHF) am Dienstag in Wien. Im zweiten Halbfinale kommt es zum Bundesliga-Duell zwischen den Rhein-Neckar Löwen und den Füchsen Berlin. Das Final-Wochenende im "kleinen" Europapokal findet mit zwei Halbfinals und dem Endspiel am 22. und 23. Mai bei den Löwen in der SAP Arena in Mannheim statt. Im Nachfolge-Wettbewerb des EHF-Cups wird in diesem Jahr erstmals ein Sieger ermittelt.