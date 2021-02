Der SC Magdeburg hat seine Tabellenführung in der European-League-Zwischenrundengruppe C mit einem klaren Heimsieg gegen Alingsas HK verteidigt. Den Magdeburgern gelang am Dienstagabend (23.02.2021) mit einem 36:21 (18:15) zudem eine erfolgreiche Revanche. Das Hinspiel in Schweden hatte der SCM Ende November noch 29:30 verloren.