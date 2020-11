Die Magdeburger taten sich gegen die Gastgeber von Beginn an schwer. Neben einer zu passiven Abwehr leisteten sich die Grün-Roten zahlreiche Fehler im Überzahlspiel. Zudem fehlte es in der Offensive am nötigen Tempo und der Genauigkeit. So trafen die Gäste fünf Mal das Gebälk. Dem SCM gelang es nur einmal, um kurzzeitig mit zwei Toren in Front zu liegen (10:8/21. Minute). Sonst musste das Team von Trainer Bennet Wiegert zumeist einem knappen Rückstand hinterherlaufen.

Auch nach der Pause (14:15) präsentierte sich die SCM-Defensive wie ein Schweizer Käse. In der 38. Minute gingen die Schweden erstmals mit drei Toren in Führung (21:18/38.). Zwar schaffte Magdeburg drei Minuten später den Ausgleich, doch Alingsas konnte im Anschluss wieder auf drei Tore davonziehen (24:21). Die Gastgeber profitierten dabei von zahlreichen Ballverlusten und ungenauen Abschlüssen der Sachsen-Anhalter. In den letzten zehn Minuten fing sich Magdeburg und ging nach einem Zwischenspurt erneut in Führung (28:27/54.). In der letzten Spielminute nahm Wiegert beim Stand von 29:29 nochmals eine Auszeit. Beim letzten SCM-Angriff vergaben die Magdeburger jedoch den Siegtreffer – den Gegenzug krönte dagegen Alingsas mit dem 30:29 in der Schlusssekunde. Omar Magnusson traf mit acht Toren am häufigsten für die Gäste. Trotz der Niederlage, in der Magdeburg 18 technische Fehler unterliefen, bleibt der SCM weiterhin Tabellenführer der Gruppe C.