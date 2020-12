Nach hektischen und fehlerbehafteten Anfangsminuten kam der SCM immer besser in die Partie und warf einen Drei-Tore-Vorsprung heraus (7:4/11.). Die Gäste blieben häufig an der Magdeburger Abwehr hängen, dennoch kam der SCM nur selten in sein Tempospiel. Nasice versuchte es mit dem siebten Feldspieler, doch auch das führte nur dazu, dass der Magdeburger Vorsprung auf sieben Treffer anwuchs. Nach der Pause ließen es die Magdeburger etwas zu ruhig angehen - und der Vorsprung schmolz ( 22:17/38.). Auch vorn zeigte sich der SCM weniger konsequent, näher als vier Treffer kamen die Gäste allerdings nicht mehr heran. Beste Werfer waren Gisli Kristjansson (6) beim SCM und Halil Jaganjac (7) bei Nasice.