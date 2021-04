Der SC Magdeburg hat das Final Four der European League souverän erreicht. Im Viertelfinal-Rückspiel schlugen die Magdeburger den schwedischen Vertreter IFK Kristianstad mit 39:31 (23:12). Bester Werfer des SCM war Omar Magnusson mit neun Toren, für Kristianstad war Zoran Bozic mit sieben Treffern am erfolgreichsten. Schon das Hinspiel hatte der SCM 34:28 gewonnen. Das Final Four findet am 22./23. Mai in Mannheim statt.