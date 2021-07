Damit hat auch der Deutsche Handball-Bund in der Corona-Zeit zur Rückkehr auf das Parkett geworben. Für Nordhausen ist es bereits die zweite "Return to play"-Ausgabe nach 2020 und der ersten Corona-Auszeit ab März. An den kommenden beiden Wochenende treten 40 Mannschaften mit insgesamt rund 600 jungen Handballern in der Ballspielhalle von Nordhausen zu acht "Jeder gegen jeden"-Turnieren an. Das der D1-Jugend übertragen wir im Rahmen von "Fans im Osten" am Sonntag ab 13:15 Uhr live.