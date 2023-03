Also doch eine kaum lösbare Aufgabe für die Leipziger? Nimmt man die Ergebnisse in dieser Saison als Vorlage, könnte es so erscheinen. Das Hinspiel verlor der SC DHfK in Mannheim mit 24:30, in der 2. Hauptrunde des DHB-Pokals hieß es am Ende zuhause gegen die Löwen 27:36. Nicht so prickelnd, aber die DHfK-Männer zeigen mittlerweile ein ganz anderes Gesicht.