Doch so weit will Runar Sigtryggsson nicht denken. "Es gibt nach außen keine Vorgaben. Auch nach innen nicht. Das nächste Ziel ist der nächste Gegner". Die Rhein-Neckar Löwen gastieren nach der Länderspielpause in Leipzig. Der Bundesliga-Tabellenführer! Kein Gedanke, der Sigtryggsson Unbehagen bereitet. "Da müssen wir schauen, ob wir den aktuellen Spitzenreiter schlagen können. Das ist die nächste Aufgabe. Weiter denke ich nicht und weiter erlaube ich auch den Spielern nicht, zu schauen."

Der Isländer ist der Vater des Aufschwungs. Der 50-Jährige kam erst im November, unter seiner Regie holten die Leipziger in elf Spielen neun Siege. Darunter zwei echte Überraschungen: Ende Februar wurde der amtierende Meister SC Magdeburg besiegt, am vergangenen Wochenende setzten sich die Leipziger in der "Hölle des Nordens" beim Tabellendritten THW Kiel durch. "Jetzt, wo es gut läuft, gewinnst du auch zwei solche Spiele", so DHfK-Linksaußen Lukas Binder selbstbewusst. "Und dann gewinnst du auch ein Spiel in Kiel, was mir noch nie passiert ist und vielleicht auch nie wieder passieren wird."