Dass der Handball-Osten aktuell mit dem SCM und den Füchsen aufblühe, ist für Kretzschmar kein Zufall: "Das ist harte Arbeit." Was der SCM in den letzten Jahren mit Trainer Bennet Wiegert, seinem Co Yves Grafenhorst und Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt aufgebaut habe, sei beispielhaft. Dennoch sieht der 51-Jährige, der in seinen elf Jahren beim SCM einmal die Champions League und dreimal den EHF-Cup gewinnen konnte, noch keine "Wachablösung" im deutschen Handball. Die etablierten Kräfte aus Flensburg oder Kiel haben die Möglichkeiten jederzeit zurückzuschlagen. Statt eines Wechsels werde es in Zukunft eher eine breitere Spitze in der Liga geben.