Finn Lemke rückt in den EM-Kader der deutschen Handballnationalmannschaft nach. Das gab Bundestrainer Christian Prokop am Dienstag bekannt. Der Spieler von der MT Melsungen ersetzt damit Bastian Roscheck vom SC DHfK Leipzig. Laut Prokop soll der 2,10 Meter große Lemke der Abwehr mehr Körperlichkeit verleihen und bereits beim letzten Gruppenspiel am Mittwoch gegen Mazedonien im Aufgebot stehen.

Für Roscheck, der etwas überraschend in den EM-Kader gerutscht war, bedeutet diese Entscheidung dagegen das Aus bei dem Turnier in Kroatien. Der 26-Jährige hatte erst am 5. Januar sein Debüt in der Nationalmannschaft gefeiert und eigens für das erste große Turnier mit der DHB-Auswahl seine für Anfang Januar geplante Hochzeit verschoben. Allerdings wird Roscheck zunächst in Zagreb bleiben.