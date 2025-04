"Wir sind froh, dass die zuletzt aufgekommenen Diskussionen um seine Zukunft damit beendet sind", so ThSV-Geschäftsführer René Witte. "Somit hält der Verein, was von Beginn an klar kommuniziert wurde: dass Marko in der kommenden Saison beim ThSV Eisenach spielen wird." Witte freute sich, dass "einer der erfolgreichsten deutschen Spieler, die der ThSV je hatte", im Visier von Spitzenmannschaften steht und zu einem "internationalen Topverein" wechseln kann.

Grgic ist gebürtiger Eisenacher, wuchs in Saarlouis auf und spielte bis Sommer 2022 für die HG Saarlouis in der 3. Liga. Mit 18 Jahren kehrte er in seine Geburtsstadt zurück, und feierte in seinem ersten Jahr mit dem ThSV-Logo auf der Brust den Aufstieg aus der 2. Handball-Bundesliga in die höchste deutsche Spielklasse.