Soll in der bald der Vergangenheit angehören: ThSV-Spieelr jubeln mit ihren Fans in der maroden Werner-Aßmann-Halle. (Archiv) Bildrechte: imago images / Jacob Schröter

In den Sportstandort Eisenach kommt Bewegung. Die thüringische Stadt braucht ordentliche Sportstätten für den Schul-, Wettkampf- und Vereinssport. Speziell die Werner-Aßmann-Halle, Heimstätte des Handball-Zweitligisten ThSV Eisenach, entspricht schon seit langem nicht mehr den modernen Anforderungen. Jetzt hat der Haushaltsauschuss des Deutschen Bundestages rund 12,8 Millionen Euro Förderung für den Neubau einer Sporthalle in Eisenach bewilligt.

Die neue Drei-Felder-Halle in Eisenach soll als Neubau innerhalb des Areals des Industriedenkmals "O1" am Heinrich-Erhardt-Platz entstehen und den professionellen Ansprüchen des ThSV genügen. Zudem sollen dort Kulturveranstaltungen stattfinden, vor allem aber Breitensportvereinen und Schulen Raum bieten, die die Hallenflächen den Großteil der Zeit über in Anspruch nehmen können. Schließlich könnten rund 4.000 Zuschauerplätze für die Heimspiele der Eisenacher Handballer entstehen.