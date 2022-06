In Halbzeit eins hatte sowohl Sachsen Zwickau als auch Göppingen mit vielen Fehlpässen und Fehlwürfen zu kämpfen. Die Gastgeberinnen erwischten zwar den etwas besseren Start, konnten sich aber nicht entscheidend absetzen. Erst zum Ende von Durchgang eins kamen die Sächsinnen in Schwung und konnten ihren 5:7-Rückstand (24.) langsam drehen und in ein 10:10 zur Halbzeit verwandeln. Vor allem die starken Leistungen im Tor von Nele Kurzke (Sachsen Zwickau) und Anne Bocka (Göppingen) sorgten für das größtenteils ausgeglichene Ergebnis.