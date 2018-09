Der Name Kretzschmar steht für eine Handball-Dynastie in Deutschland. Sohn Stefan gewann mit der deutschen Nationalmannschaft 2004 Olympia-Silber und holte sich mit dem SC Magdeburg die Trophäe in der Champions League. Peter Kretzschmars Ehefrau Waltraut war am Gewinn von drei WM-Titeln der DDR-Nationalmannschaft beteiligt. Sie war am 7. Februar dieses Jahres im Alter von 70 Jahren gestorben.

Stefan Kretzschmar mit seinen Eltern. (Archiv) Bildrechte: imago/Camera 4