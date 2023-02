Eine Fachjury hatte in elf Kategorien Nominierte vorgeschlagen, über die abgestimmt werden konnte. Nahezu 200.000 Stimmen wurden im Januar in den verschiedenen Kategorien abgegeben. Ausnahme bildete die Kategorie "Publikumsliebling", für den von den Handball-Fans 450 Vorschläge eingereicht wurden: Hier standen 30 Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl, am Ende setzte sich Magdeburgs Kristjansson durch. "Ich bin megastolz und bedanke mich für die Auszeichnung", sagte der isländische Nationalspieler.

Gisli Kristjansson (Mi.), hier gegen den SC DHfK Leipzig. Gegen die Sachsen geht es auch am Sonntag, "Sport im Osten" überträgt live. Bildrechte: imago images/Beautiful Sports