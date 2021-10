Der SC Magdeburg hat sein Auftaktspiel in der European League gewonnen. Der Titelverteidiger siegte am Dienstag beim slowenischen Meister RK Gorenje Velenje nach schwerer erster Halbzeit mit 31:27 (13:14). Linksaußen Lukas Mertens war mit sechs Treffern bester SCM-Werfer, für Velenje war Matic Verdinek mit acht Toren am erfolgreichsten.