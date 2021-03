Vor seiner Zeit in Leipzig war Pieczkowski, der keinen neuen Vertrag bei den Sachsen erhielt, bereits in der Nachbarschaft beim TuS N-Lübbecke für zwei Jahre aktiv. Mindens Sport-Geschäftsführer Frank von Behren setzt auf die Routine des Neuzugangs. "Davon wird unser Team profitieren. Er weiß aus seiner Zeit in Leipzig, wie man erfolgreich eine Mannschaft aufbaut und in der Liga weiterentwickelt. Das kommt uns zu Gute", sagte von Behren.