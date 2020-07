Zum 40-jährigen Jubiläum des sensationellen Olympia-Gold-Gewinns durch die Handballer der damaligen DDR können die einstigen Medaillengewinner auf die Aufnahme in die Hall of Fame des deutschen Sports hoffen.

DHB-Präsident Michelmann: "Namen erneut hinterlegen"

Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handball-Bundes, sagte, er wolle sich für die Ehrung der Olympiasieger einsetzen. "Einige der 80er-Olympiasieger standen bereits in den vergangenen Jahren an der Schwelle zur Aufnahme in die Hall of Fame. Wir werden die Namen unserer Handball-Helden gern erneut hinterlegen", sagte Michelmann der Deutschen Presse-Agentur. "Die ostdeutschen Olympiasieger von 1980 zählen ebenso wie die westdeutschen Weltmeister von 1978 zur DNA der deutschen Sport- und Handballgeschichte", so Michelmann, der aber einschränkte: "Die Entscheidung liegt jedoch bei einer Jury."

Wieland Schmidt: "Sehr, sehr schade, ..."

Zuvor hatte sich der frühere Handball-Weltklassetorwart Wieland Schmidt eine Benachteiligung ehemaliger DDR-Handballer beklagt und eine Aufnahme der Olympiasieger in die Hall of Fame gefordert. "Ich finde es sehr, sehr schade, denn wir waren insgesamt sehr, sehr erfolgreich. Nicht nur mit dieser Mannschaft, sondern auch als Einzelspieler mit unseren Vereinen", sagte der heute 66-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Konkret denke er dabei an zwei seiner ehemaligen Kollegen: "Frank-Michael Wahl, als Rekordnationalspieler und Ehrenkapitän des DHB, der auch als Trainer in Hameln unterwegs war, oder Leute mit Lothar Doering, der als Spieler Olympiasieger wurde und als Bundestrainer unsere DHB-Frauen zum WM-Titel führte, gehören einfach in die Hall of Fame."



Mit Erhard Wunderlich, Bernhard Kempa und Joachim Deckarm habend es bisher ausschließlich westdeutsche Handballer in die virtuelle Ehrenhalle des deutschen Sports geschafft. Wieland Schmidt (Archivbild von 2010): "Frank-Michael Wahl und Lothar doering gehören einfach in die Hall of Fame." Bildrechte: imago/Christian Schroedter

30. Juli 1980: Sensation in Moskau