Nach Cara Reuthal wechselt die nächste deutsche Torjägerin aus der 2. Bundesliga nach Halle. Lotta Woch kommt von FrischAuf Göppingen an die Saale und erhält einen Zweijahresvertrag. Mit aktuell 128 Toren ist sie die erfolgreichste Torschützin in Göppingen. "Für mich ist der Wechsel zu den Wildcats der nächste Karriereschritt. Ich kann mich in Halle sowohl beruflich wie auch handballerisch weiterentwickeln. Da ich ein Familienmensch bin, ist auch die Entfernung zu meiner Heimat nach Flensburg nur noch halb so lang wie von Göppingen", so die 1,82 Meter große Rückraumspielerin. Neben dem Handball wird Woch an der Uni Halle einen Masterstudiengang in Sportpsychologie starten.