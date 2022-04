Sachsen Zwickau hat am Samstag (02.04.) in der Bundesliga den fünften Saisonsieg verpasst und steckt damit weiter tief im Abstiegskampf. Die Mannschaft von Norman Rentsch musste bei der HSB Blomberg-Lippe trotz einer kämpferischen Leistung eine 25:28-(13:14)-Niederlage hinnehmen. Nach zwei Siegen in Folge konnten die Westsächsinnen damit nicht den nächsten Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt feiern.