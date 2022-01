Die Bundesliga-Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt müssen einen herben personellen Rückschlag verkraften. Wie der Verein am Dienstagabend (18. Januar) mitteilte, hat sich Simone Spur Petersen beim Auftritt der Wildcats am vergangenen Sonntag in Oldenburg das Kreuzband sowie das Innenband im rechten Knie gerissen. Die dänische Rückraumspielerin fällt damit mindestens für den Rest der aktuellen Bundesliga-Saison aus.