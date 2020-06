Die 29-Jährige wechselt vom hessischen Drittligisten HSG Gedern/Nidda nach Halle-Neustadt. Unions neuer Trainer Christian Denk, selbst erst seit Kurzem im Amt, lobt an Nowak, die er bereits schon früher verpflichten wollte: "Leonie Nowak kommt besonders über den Kampfgeist und verkörpert in Angriff und Abwehr eine enorme Leidenschaft zum Handballsport."



Nowak freut sich auf die Zuschauer in der Halle der "Wildcats" und sagt zu ihrem Wechsel an die Saale: "Mit Blick auf mein Alter werde ich so oft nicht mehr die Chance haben 1. Bundesliga zu spielen und mich mit den besten Spielerinnen zu messen." Wie der Verein mitteilte, erhält Nowak einen Zweijahresvertrag und wird zudem in einem Hallenser Kindergarten arbeiten.