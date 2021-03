Lepschi, die zusammen mit Anica Gudelj bei den "Wildcats" das Tor hütet, hatte sich zuletzt beim Auswärtssieg in Mainz mit einer Quote von mehr als 50 Prozent gehaltener Bälle noch einmal für die Vertragsverlängerung empfohlen. "Lara legt eine sehr gute Entwicklung hin. In den letzten vier Jahren hat sie sich von der Mitteldeutsche Oberliga über die 3. Liga bis hin zur Bundesligaspielerin entwickelt", erläutert Torwarttrainer Thomas Müller. Die 20-jährige Lepschi sagt: "Die Entscheidung, den Vertrag jetzt schon zu verlängern, hat viel mit Vertrauen zu tun. Das Trainerteam und der Verein haben in den letzten Jahren viel an mich geglaubt und mir Einsatzzeiten gegeben."