Ein Eierlikör soll es sein. Klebrig-alkoholisch will Wildcats-Trainerin Ines Seidler feiern, wenn es soweit ist. Wenn die Handballerinnen aus Halle-Neustadt nur ein Jahr nach dem Abstieg die Rückkehr in die Handball-Bundesliga feiern. Über den Aufstieg sprechen will die 61-Jährige aber trotz deutlicher Führung an der Spitze der 2. Handball-Bundesliga aber nicht.

"In meiner Anwesenheit spricht niemand von Aufstieg", stellt die Seidler klar. "Erst, wenn wir durch sind", sagt die Trainerin, die vor der aktuellen Saison den SV Union nach dem Abstieg übernommen hatte, und erklärt: "Ich bin so alt geworden, habe so viel Erfahrung als Trainer. Ich habe schon richtig dicke Brocken mitnehmen müssen." Nicht viel spricht dafür, dass in diesem Jahr ein weiterer Brocken hinzukommt. Im Gegenteil: in den restlichen sechs Liga-Spielen müssen die Wildcats nur noch drei Punkte holen, um den Aufstieg auch theoretisch abzusichern.