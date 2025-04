Nach nur einem Jahr sind die Hallenserinnen zurück im Oberhaus. Das Team von Trainerin Ines Seidler siegte bereits zum 25. Mal und machte am 26. Spieltag den Aufstieg perfekt. Mit 38:23 (20:9) siegten die Wildcats in eigener Halle gegen die TuS Lindfort und liegen damit uneinholbar vor den Verfolgerinnen HC Leipzig und HC Rödertal.

Der SV Union hatte zwischen 2020 und 2024 durchgängig in der HBF gespielt, fiel letztes Jahr aber der Verkleinerung der Liga zum Opfer. Für die beiden sächsischen Verfolgerteams aus Leipzig und Rödertal heißt es damit ein weiteres Jahr zweite Spielklasse. Im Oberhaus wartet mit dem Thüringer HC mindestens ein mitteldeutsches Team auf die Wildcats. Der BSV Sachsen Zwickau kämpft in den Playdowns noch um den Klassenverbleib in der HBF.