Handballerin Laura Winkler wird mit nur 24 Jahren ihre Karriere beenden - zumindest im Leistungssport. Das teilte ihr aktueller Verein, Bundesligist SV Union Halle Neustadt, am Donnerstag mit.

"Die Corona-Pandemie und das Spielen ohne Zuschauer, die geringen Einsatzzeiten und der Wunsch nach mehr Zeit für Freunde, Familie und Studium sind die Gründe für diesen Schritt", so die gebürtige Magdeburgerin. Winkler hält sich eine Rückkehr in den nicht-professionellen Handballsport offen. Zunächst aber gibt es neue Prioritäten in ihrem Leben.