In die Diskussion um das defekte Hallendach in der Spielstätte des Handball-Bundesligisten SC DHfK Leipzig kommt Bewegung. Manager Karsten Günther ist optimistisch und verspricht, das Hallen-Problem mit vereinten Kräften zu lösen.

"Es wird weder am 29. Februar bei unserem nächsten Heimspiel gegen Minden, noch bei einem der darauffolgenden Spiele nochmal Wasser auf dem Spielfeld geben. Ich bin überzeugt davon, dass wir das Problem in den Griff bekommen und die Arena unsere Spielstätte bleibt", erklärte Günther am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Er wolle alle Beteiligten ins Boot holen, "also die Stadt Leipzig als Eigentümer, die ZSL Betreibergesellschaft und wir als Nutzer", bekräftigte er.