Demnach trifft die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert am 22. August auf die HBW Balingen-Weilstetten. Nach dem Auswärtsspiel am zweiten Spieltag beim TBV Lemgo Lippe (1. September) folgen zwei weitere Heimpartien gegen die HSG Nordhorn-Lingen (4. September) sowie gegen den THW Kiel. Die Partie gegen den Vizemeister der vergangenen Saison wird am 7. September live in der ARD übertragen.