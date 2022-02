Und auch am Mittwochabend (9. Februar 2022) ging es sehr eng los. Beide Teams zeigten viel Kampf auf der Platte. Balingen ging immer in Führung, die DHfK zog nach. Doch so richtig Schwung in das Angriffsspiel der DHfK kam erst nach dem Timeout von Coach André Haber (20.). Ab diesem Zeitpunkt zeigten die Leipziger ein facettenreiches und vor allem tempoorientiertes Angriffsspiel. Die Gastgeber wurden ein ums andere mal von den Sachsen überrannt. Vor allem Rechtsaußen Patrick Wiesmach stach beim SC DHfK hervor und begeisterte mit sieben Treffern. Mit vier Toren Vorsprung ging es in die Halbzeit für die Gäste.

Der Mann der ersten Halbzeit. Patrick Wiesmach zeigte vor allem in der ersten Halbzeit eine tolle Vorstellung. Erzielte sieben Treffer. Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter