Zwickau ließ sich von Beginn an den Schneid abkaufen, spielte offensiv fahrig und lud die Schwäbinnen wiederholt zu einfachen Tempogegenstößen ein. Nach gerade 21 Minuten nahm der sichtlich unzufriedene Trainer Norman Rentsch bereits seine zweite Auszeit und appellierte an das Kämpferherz seiner Spielerinnen. Zu diesem Zeitpunkt lag sein Team schon schier uneinholbar mit 7:16 zurück. Kurz darauf brachte TuS-Topscorerin Katarina Pandza (10 Treffer) die Gastgeberinnen erstmals mit zehn Toren in Führung (8:18/25.). Insgesamt kassierte Zwickau im ersten Durchgang 20 Gegentore.



Aber der BSV kam immerhin mit einem anderen Gesicht aus der Kabine und ließ sich im Verlauf der zweiten 30 Minuten nicht abschießen. Stattdessen wurde Metzingen phasenweise schludrig, was Ema Hrvatin (4 Tore), Anna Frankova (5 Tore), Diana Dögg Magnusdottir (6 Tore) und Co. durchaus zu nutzen wussten. Zwischenzeitlich kam Zwickau sogar auf fünf Tore heran (26:31/58.). TuS brachte den Sieg dennoch sicher ins Ziel.