In der Buxtehuder Sporthalle konnten die Zuschauer von Anfang an ein hart umkämpftes Spiel beobachten. Dem Team von Helfried Müller (vertrat erneut seinen kranken Bruder Herbert Müller) merkte man an, dass die klare Niederlage gegen Leverkusen noch in den Köpfen steckte. Vor allem in der Offensive lief es noch nicht so rund. Das traf jedoch auf beide Teams zu. Nach 13 Minuten stand es erst 3:3. Erst nach gut 20 Minuten Spielzeit kam die Offensive des Müller-Teams etwas besser in Schwung und ging durch Treffer von Emma Ekenman Fernis und Josefine Huber mit 9:7 in Führung (21.). Doch es blieb bei einer kurzen Momentaufnahme. Die Gastgeberinnen aus Niedersachsen nutzten die fühlbare Unsicherheit der Thüringerinnen ganz gut aus. Zur Pause lag der THC mit 11:14 zurück.

Dem Thüringer-HC-Angriff um Marketa Jerabkova gelang beim Buxtehuder SV nicht so besonders viel. Bildrechte: imago images / Beautiful Sports