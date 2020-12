Kreisläufer Oliver Seidler war im Zentrum immer anspielbereit. Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Nach ausgeglichener Anfangsphase, in der die bis dato forsch auftretenden Gäste aus Baden-Württemberg mindestens auf Augenhöhe agierten, drehten die Gastgeber Schritt für Schritt auf. Jan Asmuths Treffer zum 3:4 (10.) sollte der letzte DHVR-Rückstand an diesem Abend bleiben. Allen voran Linksaußen Jakub Hrstka (ingesamt 13 Tore) und Kreisläufer Oliver Seidler (8 Tore) warfen sich in der Folge mit heißen Händen in einen Rausch. In den verbleibenden 20 Minuten bis zur Pause trafen die Gastgeber noch 16 mal und führten mit der Sirene bereits kaum einholbar mit 19:11.



Auch nach Wiederanpfiff ließ Dessau-Roßlau nicht mehr nach, netzte noch 20 mal ein und schraubte den Vorsprung auf schlussendlich 13 Tore. "Mit dieser Leistung war nicht zu rechnen, aber wenn man nach so einer langen Durststrecke so zurückkommt, zeugt das von hoher Moral. Wir haben mit totaler Leidenschaft, extremer Intensität und großer Präzision gespielt", lobte Jungandreas nach Abpfiff.