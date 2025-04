Der ThSV Eisenach ließ sich jedoch nicht einschüchtern und warf weiter Tore wie am Fließband. Besonders Marco Grgic, dessen Vertragsverlängerung unter der Woche bekannt wurde, übernahm regelmäßig Verantwortung und trieb das hohe Spieltempo weiter an. Einzig das langsame Rückzugsverhalten war in dieser Phase ausbaufähig. Im Stile einer Spitzenmannschaft wusste Flensburg dies zu nutzen und stellte mit drei schnellen Treffern vor der Pause auf 21:18.

Nach Wiederanpfiff sah es zwischenzeitlich schon nach einem sicheren Sieg für die Hausherren aus. Die Mannschaft von Ajes Pajovic setzte sich zwischenzeitlich mit 33:28 ab (43.). Besonders in Unterzahlmomenten waren die Wartburgstädter in dieser Phase des Spiels chancenlos. Dennoch merkte man den Thüringern ihr hohes Maß an Aufopferung an. Das wusste auch Misha Kaufmann, der seine Spieler in der Auszeit mit "Wir machen das überragend!" lobte. Mit einigen taktischen Kniffen und viel Kampfgeist holten die Eisenacher den Rückstand Schritt für Schritt auf. ThSV-Toptorschütze Grgic gelang in der 55. Minute der Treffer zum 35:37. Die „Hölle Nord“ wurde daraufhin ruhiger und auch die Flensburger Spieler wirkten unsicher.