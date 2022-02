In der zweiten Halbzeit steigerte sich der SC DHfK zunächst und erspielte sich eine Vier-Tore-Führung (20:16), die auch sechs Minuten vor Schluss noch Bestand hatte (22:19). In der Schlussphase scheiterten die Leipziger jedoch wiederholt am eingewechselten Ex-Nationaltorhüter Carsten Lichtlein. Zwar hatte der Kroate Sime Ivic die Gäste 22 Sekunden vor Schluss per Siebenmeter wieder mit 23:22 in Führung gebracht, doch vier Sekunden vor Ende traf Justus Nicolas Richtzenhain noch zum Ausgleich für Minden. Bester Leipziger Werfer war Ivic mit sieben Toren.

Sime Ivic war bester Werfe3r für den SC DHfK. Bildrechte: imago images/Eibner