In den Anfangsminuten ging es eng zu und die Gastgeberinnen hielten bis zur zehnten Minute das Remis (4:4). Auch danach zeigten Torfrau Nele Kurzke und ihre Vorderleute einen starken Auftritt in der Defensive, aber nach vorn ging zu wenig. Der Thüringer HC spielte seine Überlegenheit aus, Iveta Luzumova erzielte allein bis zum Pausenpfiff sechs Treffer. Danach schalteten die Thüringerinnen einen Gang höher und ließen ihrem Gegner kaum noch eine Chance. In den ersten 13 Minuten des zweiten Durchgangs gelang Rödertal lediglich ein einziges Tor. Erfolgreichste Werferin war die Tschechin Luzumova (12), beim HCR war es Tamara Bösch (6).