Der Tabellen-14. gegen den 12. Ein richtiges Kellerduell erwartete den BSV Sachsen-Zwickau bei der HSG Bad Wildungen. Man merkte den Spielerinnen an, dass es um einiges ging, denn technische Fehler standen in den ersten Spielminuten öfters auf dem Tagesprogramm. Doch nach und nach konnte sich das Team von Norman Rentsch in die Partie fuchsen und zeigte gerade in der Offensive einen beherzten Schwung. Nach 20 Spielminuten erarbeitet sich der BSV einen Drei-Tore-Vorsprung (10:7). Zwickau vergaß aber, diesen Vorsprung noch weiter auszubauen. Im Gegenteil, die Abwehr wurde oft vernachlässigt und die Gastgeberinnen nahmen die Freiwürfe gerne an. Mit 10:10 ging es in die Halbzeit-Pause.

Der Kampf stimmte. Doch mit vielen spielerischen Elementen konnte Zwickau-Trainer Norman Rentsch beim Spiel in Bad Wildungen nicht zufriedens ein. Bildrechte: IMAGO / Eibner